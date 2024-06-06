Вкусные синнабоны с нежным кремом
Расчет на 20 штук
Опара:
300 мл молока (1,2 стакана объемом 250 мл, жирность молока 2,6-3,2%)
5 г сухих дрожжей (или 15 гр прессованных)
20 г сахара (1 ст. л. без горки)
150 г муки (1 стакан объемом 250 мл)
Приготовим опару:
Подогрейте молоко, добавьте сахар. Соедините муку и дрожжи.Если дрожжи сухие, то их нужно соединить с мукой, если прессованные дрожжи – соедините с молоком.***Муку следует предварительно просеять, чтобы насытить ее кислородом.
Соедините молоко с сахаром и муку с дрожжами, перемешайте до однородной консистенции.
Накройте полотенцем, уберите опару на 30-50 минут в теплое место.
Тесто:
опара500 г
муки (3 стакана объемом 250 мл)
4 г соли (0,5 ч. л.)
100 г яйца (2 шт.)
60 г сахара (2,5 ст. л.)
100 г сливочного масла (0,5 пачки, размягченного, жирностью не менее 82%)+100 г сливочного масла для начинки (0,5 пачки, размягченного, жирностью не менее 82%)
Приготовим тесто:
Отправьте в миску яйца, сахар, перемешайте.
Добавьте соль, опару. Снова перемешайте.
Добавьте размягченное сливочное масло, муку и замесите тесто.
Переложите тесто в миску, накройте полотенцем, оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа.
Начинка:100 г сливочного масла (размягченного)150 г сахара (0,75 стакана объемом 250 мл)20 г корица (порошок)
Приготовим начинку:
Соедините сахар с корицей.
Заливка:50 мл молока (2,5 ст. л.)50 г сахарной пудры (2 ст. л.)250 г крем-сыра (или маскарпоне, или сметаны)
Приготовим заливку:
Соедините в миске крем-сыр, теплое молоко и сахарную пудру. Перемешайте до однородности.
Сформируйте синнабоны.
Раскатайте подошедшее тесто в виде прямоугольника.У меня получился пласт теста 60х45 см.
Выложите на пласт теста размягченное сливочное масло и равномерно распределите его.
Посыпьте масло равномерно сверху смесью корицы и сахара.
Сверните рулет. Нарежьте рулет с помощью зубной нити на кусочки толщиной 3 см.
Край теста у каждого синнабона подверните под низ.
Выложите на противень с пергаментом, накройте полотенцем, оставьте на 30-50 минут в теплом месте, чтобы тесто подошло.
Отправьте синнабоны выпекаться в разогретую до 180°С духовку на 20-25 минут.Приготовьте заливку.
Достаньте готовые синнабоны из духовки и, пока они горячие, полейте заливкой. Дайте синнабонам немного остыть.