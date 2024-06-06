Смачні сіннабони з ніжним кремом

Розрахунок на 20 штук

Опара:

300 мл молока (1,2 склянки обсягом 250 мл, жирність молока 2,6-3,2%)

5 г сухих дріжджів (або 15 гр пресованих)

20 г цукру (1 ст. л. без гірки)

150 г борошна (1 склянка об'ємом 250 мл)

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Приготовим опару:

Подогрейте молоко, добавьте сахар. Соедините муку и дрожжи.Если дрожжи сухие, то их нужно соединить с мукой, если прессованные дрожжи – соедините с молоком.***Муку следует предварительно просеять, чтобы насытить ее кислородом.

Соедините молоко с сахаром и муку с дрожжами, перемешайте до однородной консистенции.

Накройте полотенцем, уберите опару на 30-50 минут в теплое место.

Тесто:

опара500 г

муки (3 стакана объемом 250 мл)

4 г соли (0,5 ч. л.)

100 г яйца (2 шт.)

60 г сахара (2,5 ст. л.)

100 г сливочного масла (0,5 пачки, размягченного, жирностью не менее 82%)+100 г сливочного масла для начинки (0,5 пачки, размягченного, жирностью не менее 82%)

Приготовим тесто:

Отправьте в миску яйца, сахар, перемешайте.

Добавьте соль, опару. Снова перемешайте.

Добавьте размягченное сливочное масло, муку и замесите тесто.

Переложите тесто в миску, накройте полотенцем, оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа.

Начинка:100 г сливочного масла (размягченного)150 г сахара (0,75 стакана объемом 250 мл)20 г корица (порошок)

Приготовим начинку:

Соедините сахар с корицей.

Заливка:50 мл молока (2,5 ст. л.)50 г сахарной пудры (2 ст. л.)250 г крем-сыра (или маскарпоне, или сметаны)

Приготовим заливку:

Соедините в миске крем-сыр, теплое молоко и сахарную пудру. Перемешайте до однородности.

Сформируйте синнабоны.

Раскатайте подошедшее тесто в виде прямоугольника.У меня получился пласт теста 60х45 см.

Выложите на пласт теста размягченное сливочное масло и равномерно распределите его.

Посыпьте масло равномерно сверху смесью корицы и сахара.

Сверните рулет. Нарежьте рулет с помощью зубной нити на кусочки толщиной 3 см.

Край теста у каждого синнабона подверните под низ.

Выложите на противень с пергаментом, накройте полотенцем, оставьте на 30-50 минут в теплом месте, чтобы тесто подошло.

Отправьте синнабоны выпекаться в разогретую до 180°С духовку на 20-25 минут.Приготовьте заливку.

Достаньте готовые синнабоны из духовки и, пока они горячие, полейте заливкой. Дайте синнабонам немного остыть.