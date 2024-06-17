Виноват ли в этом ДТП водитель легкового авто: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время смены полосы движения. В частности, так происходит из-за игнорирования преимущества движения под выполнение маневра.

Кто виноват в этом ДТП? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

Согласно пункту ПДД 10.8, если в месте съезда с дороги есть полоса для торможения, водитель, который планирует вернуть на другую дорогу, должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость исключительно на ней.

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Если же в месте для въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток. При этом водитель должен давать дорогу транспортным средствам, двигающимся по этой дороге. Так что в этом ДТП виноват водитель легкового автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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