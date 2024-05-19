Входная дверь какого цвета предвещает проблемы и бедность: четыре запретных оттенка

Согласно народным поверьям, некоторые цвета входной двери могут притягивать негативную энергетику, проблемы и бедность

Входная дверь – это не просто портал в ваш дом, но и символ вашего благосостояния и энергетики. Благодаря им вы можете впускать в свою жизнь положительную энергию или, напротив, притягивать неприятности.

Согласно народным поверьям, некоторые цвета входной двери могут предвещать проблемы и бедность.

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Вот четыре цвета, которых рекомендуется избегать:

1. Черный: ассоциируется с трауром, смертью и отрицательной энергетикой. Считается, что входная дверь черного цвета может привлекать проблемы и неудачи к вашему дому.

2. Красный: символ агрессии, опасности и гнева. Входные двери красного цвета могут вызвать ссоры, конфликты и напряжение в семье.

3. Желтый: ассоциируется с изменой, ложью и разочарованием. Входная дверь желтого цвета может привлекать финансовые проблемы и потери.

4. Фиолетовый: символ одиночества, печали и мистики. Входная дверь фиолетового цвета может привести к ухудшению самочувствия, депрессии и апатии.

Какие же цвета рекомендуется выбирать для входной двери

Зеленый цвет – символ процветания, богатства и здоровья. Входная дверь зеленого цвета может привлекать в ваш дом положительную энергию и успех.

Синий цвет – символ спокойствия, стабильности и защиты. Входная дверь синего цвета может создать в вашем доме атмосферу спокойствия и гармонии.

Белый цвет – это символ чистоты, света и добра. Входная дверь белого цвета может притягивать положительную энергию и благополучие.

Коричневый цвет – это символ природы, тепла и уюта. Входная дверь коричневого цвета может принести в ваш дом чувство покоя, стабильности и комфорта.

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