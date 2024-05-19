Вхідні двері якого кольору віщують проблеми та бідність: чотири заборонені відтінки

Згідно з народними повір'ями, деякі кольори вхідних дверей можуть притягувати негативну енергетику, проблеми та бідність

Вхідні двері – це не просто портал до вашого дому, а й символ вашого добробуту та енергетики. Завдяки їм ви можете впускати у своє життя позитивну енергію або, навпаки, притягувати неприємності.

Згідно з народними повір'ями, деякі кольори вхідних дверей можуть віщувати проблеми та бідність.

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Ось чотири кольори, яких рекомендується уникати:

1. Чорний: асоціюється з трауром, смертю та негативною енергетикою. Вважається, що вхідні двері чорного кольору можуть притягувати проблеми та невдачі до вашого дому.

2. Червоний: це символ агресії, небезпеки та гніву. Вхідні двері червоного кольору можуть спричинити сварки, конфлікти та напруження в сім'ї.

3. Жовтий: асоціюється зі зрадою, брехнею та розчаруванням. Вхідні двері жовтого кольору можуть притягувати фінансові проблеми та втрати.

4. Фіолетовий: символ самотності, печалі та містики. Вхідні двері фіолетового кольору можуть призвести до погіршення самопочуття, депресії та апатії.

Які ж кольори рекомендується обирати для вхідних дверей

Зелений колір – це символ процвітання, багатства та здоров'я. Вхідні двері зеленого кольору можуть притягувати в ваш дім позитивну енергію та успіх.

Синій колір – це символ спокою, стабільності та захисту. Вхідні двері синього кольору можуть створити в вашому домі атмосферу спокою та гармонії.

Білий колір – це символ чистоти, світла та добра. Вхідні двері білого кольору можуть притягувати позитивну енергію та добробут.

Коричневий колір – це символ природи, тепла та затишку. Вхідні двері коричневого кольору можуть принести у ваш дім відчуття спокою, стабільності та комфорту.

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