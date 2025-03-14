Вероятный древний родственник человека: ученые обнаружили остатки млекопитающего в возрасте 62 миллионов лет

Группа ученых обнаружила окаменевшие останки небольшого млекопитающего вида Mixodectes pungens, обитавшего на территории западной Северной Америки около 62 миллионов лет назад, в раннем палеоцене. Обнаруженное млекопитающее было древесным жителем, весом примерно 1,3 килограмма.

Его конечности и когти были адаптированы к лазанию по деревьям и хватанию за ветки, что позволяло ему комфортно жить в лесной среде. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Основу его рациона составляли листья, хотя он оставался всеядным. На зубах животные подмечены характерные гребни, свидетельствующие о способности расщеплять твердую растительную пищу.

"Это ископаемое открытие дает нам лучшее понимание того, как плацентарные млекопитающие смогли приспособиться и занять новые экологические ниши после исчезновения динозавров", - отметил руководитель исследования, доцент антропологии Бруклинского колледжа Городского университета Нью-Йорка Стивен Честер.

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Соавтор исследования, антрополог Йельского университета Эрик Саргис объясняет, что Mixodectes pungens имеет тесные эволюционные связи с приматами и колуго (летучими лемурами), проживающими в Юго-Восточной Азии. Все они входят в обширную группу Euarchonta, куда также принадлежат и предки современного человека.

"Полный скелет, старше 60 миллионов лет, открывает нам новый взгляд на эволюционное дерево млекопитающих. Мы получили четкие подтверждения, что Mixodectes - это близкий родственник как приматов, так и колуго, а значит, и человека", - подчеркнул Саргис.

Находка помогает лучше понять, как млекопитающие адаптировались к новым условиям жизни после массового вымирания динозавров и стали основой развития многих современных групп, включая предков человека.

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