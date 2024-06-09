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Ведущая объяснила, что на самом деле означает выражение "варити воду" (видео)

Анастасия Крыщук

Ведущая объяснила, что на самом деле означает выражение 'варити воду' (видео)
Что означает выражение ''варити воду''

Многие люди пользуются в жизни фразеологизмами, однако у некоторых возникают трудности с пониманием крылатых изречений. В частности, не все знают правильное значение изречения "варити воду".

Ведущая Ольга Багний рассказала, что же означает этот фразеологизм и когда его следует употреблять. Об этом она сказала в своем TikTok.

"Варили ли вы воду? Речь идет не о том, чтобы налить в кастрюлю немного воды и поставить на огонь. Нет, "варити воду" – это фразеологизм. Что же он значит? "Варити воду" значит издеваться над кого-то, показывая свои прихоти капризничая", – объяснила Багний.

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Согласно словарю фразеологизмов, "варити (виварювати) воду з когось": "знущатися з кого-небудь, показуючи свої примхи, вередуючи перед ким-небудь, висуваючи надмірні вимоги або прискіпуючись до когось".

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