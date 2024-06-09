Ведущая объяснила, что на самом деле означает выражение 'варити воду' (видео)

Многие люди пользуются в жизни фразеологизмами, однако у некоторых возникают трудности с пониманием крылатых изречений. В частности, не все знают правильное значение изречения "варити воду".

Ведущая Ольга Багний рассказала, что же означает этот фразеологизм и когда его следует употреблять. Об этом она сказала в своем TikTok.

"Варили ли вы воду? Речь идет не о том, чтобы налить в кастрюлю немного воды и поставить на огонь. Нет, "варити воду" – это фразеологизм. Что же он значит? "Варити воду" значит издеваться над кого-то, показывая свои прихоти капризничая", – объяснила Багний.

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Согласно словарю фразеологизмов, "варити (виварювати) воду з когось": "знущатися з кого-небудь, показуючи свої примхи, вередуючи перед ким-небудь, висуваючи надмірні вимоги або прискіпуючись до когось".

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