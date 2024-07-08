Вечные дети: как жить с инфантильными людьми

Есть такие люди — вечные дети. Иногда они забавны в своей несуразности и несамостоятельности. Иногда вызывают раздражение. Сравнивая их детский образ с внешностью вполне взрослого человека, окружающие недоумевают: неужели можно дожить до своих лет и не стать зрелой личностью?

Расскажем о феномене под названием "инфантилизм": что это такое, как проявляется, почему возникает. А также дадим советы, как выстраивать отношения с инфантами и что делать, чтобы искоренить в себе черты "вечного ребенка".

Инфантилизм в психологии

Понятие "инфантилизм" (на лат. — infantilis, что означает "детский" или "младенческий") впервые описал в 1864 году французский ученый Э. Ласег. Именно этот термин используется в академической психологии для описания психофизиологических признаков детскости у взрослых людей. Однако в поп-психологии более распространены термины "инфантильность", "синдром Питера Пена".

Психологи рассматривают одну из форм инфантилизма — психическую. Вторая же (физиологическая) — предмет изучения медицинских специалистов, поскольку является следствием внутриутробных патологий, нарушений развития, инфекций и заболеваний, перенесенных в детстве.

Итак, что говорили о психическом инфантилизме знаменитые ученые:

З. Фрейд считал, что инфантилами становятся по причине запуска защитного механизма регрессии, когда человек под влиянием определенных факторов возвращается на прежний уровень развития;

К. Юнг искал истоки инфантильности в неврозах и чувстве неудовлетворенности;

А. Адлер отводил недостаткам воспитания основную роль в формировании инфантилизма. Среди этих недостатков — избалованность, гиперопека, отсутствие социализации;

Э. Эриксон рассматривает инфантилизм, как черту личности. Она есть у каждого человека, но проявляется по-разному;

Э. Берн полагал, что люди становятся инфантилами или совершают инфантильные поступки тогда, когда не могут разобраться с какой-то проблемой самостоятельно, по-взрослому.

Как распознать инфантила

Вы ошибаетесь, если думаете, что инфантилизм у взрослых людей проявляется в виде неуместной одежды и странной манеры говорить. Это лишь внешние проявления, которые, как ни странно, самые безобидные. Темная же сторона инфантилизма практически всегда скрыта. Она может быть обнаружена далеко не сразу и принести немало проблем.

Распознать инфантила не так-то просто, потому что люди могут сами не осознавать, что выросли лишь физически, а в психоэмоциональном плане находятся на уровне 8-летнего ребенка.

Но всё же есть ряд признаков, которые помогут идентифицировать инфантильного человека:

эгоцентричность — такие люди обожают болтать о себе любимых, не особо интересуются собеседниками, да и вообще довольно равнодушны к окружающим;

— такие люди обожают болтать о себе любимых, не особо интересуются собеседниками, да и вообще довольно равнодушны к окружающим; привязанность к родителям — нездоровая зависимость от их мнения, неспособность им перечить;

— нездоровая зависимость от их мнения, неспособность им перечить; бытовая беспомощность — человек не умеет ни готовить, ни ухаживать за своими вещами, ни убирать в доме и решать бытовые вопросы;

— человек не умеет ни готовить, ни ухаживать за своими вещами, ни убирать в доме и решать бытовые вопросы; непостоянство — отсутствие стабильных отношений с друзьями и противоположным полом, частая смена мест работы, изменчивость во вкусах;

— отсутствие стабильных отношений с друзьями и противоположным полом, частая смена мест работы, изменчивость во вкусах; ненадежность — инфантил регулярно опаздывает, не выполняет обещаний, предупреждает об изменении планов в последний момент, на него нельзя положиться в трудной ситуации;

— инфантил регулярно опаздывает, не выполняет обещаний, предупреждает об изменении планов в последний момент, на него нельзя положиться в трудной ситуации; отсутствие амбиций — нет желания развиваться как личность, узнавать что-то новое, достигать карьерных вершин. К примеру, пребывание в затяжном декрете без уважительных причин — следствие инфантильности у женщин.

— нет желания развиваться как личность, узнавать что-то новое, достигать карьерных вершин. К примеру, пребывание в затяжном декрете без уважительных причин — следствие инфантильности у женщин. подростковые увлечения — человек будто застрял в юном возрасте, имеет соответствующие хобби, одевается в неподходящую одежду, даже разговаривает, как подросток;

— человек будто застрял в юном возрасте, имеет соответствующие хобби, одевается в неподходящую одежду, даже разговаривает, как подросток; спонтанность — неумение планировать свои дела приводит к спонтанности. Инфантил быстро меняет планы, но при этом не считается с планами других людей. Его действия не до конца продуманы, хаотичны.

Еще одно качество инфантильных личностей — неспособность решать свои проблемы. Инфантил не будет бороться с обстоятельствами, а предпочтет обойти их или просто проигнорировать.

Иногда такая тактика оправдана, ведь "умный в гору не пойдет". Но гораздо чаще она просто является доказательством незрелости психики. Такой человек будет до последнего избегать необходимости принимать решения и выходить из зоны комфорта.

5 причин психологического инфантилизма

Если отталкиваться от мысли, что признаки инфантильности присутствуют в каждом из нас, то нужно искать факторы, которые способствуют их проявлению. И, конечно же, нужно начинать с анализа детства, ведь именно первые годы жизни определяют то, каким вырастет человек.

Рассмотрим 5 причин развития инфантильности:

Гиперопека. Если родители излишне опекают ребенка, не дают ему достаточно свободы, то постепенно он привыкает к такому укладу. Если всё делают и решают за него родные, зачем к чему-то стремиться или брать на себя ответственность? Захваливания. Чрезмерная похвала приводит к тому, что ребенок беспочвенно считает себя уникальным. В итоге он не воспринимает критику, злится и обижается на тех, кто не выражает восхищения его посредственными способностями. Авторитарное воспитание. Излишняя строгость родителей и перебор с наказаниями плохо сказываются на ребенке. Он понимает, что лучше вообще ничего не делать, чем сделать и получить порцию критики, осуждения, наказаний. Навязывание своих желаний. Родители портят детей, подменяя их желания, мечты и устремления своими. Например, мама мечтала играть на пианино, но не сложилось. Теперь она терроризирует ребенка музыкальной школой, пытаясь так реализовать свою мечту. Навязывание приводит или к жесткому подростковому бунту, или к подавлению воли. Дети просто плывут по течению и живут так, как скажут родители. Упреки и негативные программы. Постоянная критика, упреки, высмеивания деморализуют ребенка. Он чувствует, что ни на что не годен, не верит в себя. Если к этому всему родители добавят негативные сценарии будущего — "Ничего у тебя не получится", "Не справишься", "Даже и не пробуй" — то рискуют воспитать типичного инфантила.

Как общаться с инфантилами

Ужиться с незрелой личностью непросто. Она, как правило, требовательна и беспомощна, умеет манипулировать и паразитирует на жизненных ресурсах окружающих. Конечное, лучше с таким человеком не иметь дел, но если общение вынужденное или это ваш близкий родственник, найти подход к нему придется.

Для начала разделим инфантилов на два типа:

Печально-беспомощный. Он меланхоличный, требует защиты, неспособен ни на какие самостоятельные действия, вплоть до элементарных, таких как поход к врачу. Вызывает к себе жалость и желание опекать. Активно пользуется и не стесняется своей слабой позиции. Научился находить в этом плюсы и получать выгоду. Требовательно-манипулятивный. Живет за счет близких — питается их энергией, деньгами, вниманием и помощью. Держит людей с нужными ресурсами при себе, маскирует это хорошим отношением. Не берет на себя обязательств. Эгоцентричен, умеет манипулировать, навязывать чувство вины.

Советы по выстраиванию отношений с обоими типами инфантилов не отличаются. Потому что вам предстоит взаимодействовать не с разными личностями, а с типичным внутренним ребенком, который по-разному проявляется во взрослом человеке.

Что может помочь:

зеркальте поведение инфантила, действуйте его же методами;

не поддавайтесь на шантаж;

не бросайтесь ему на помощь. Лучше задайте вопрос: "А что ты делаешь для того, чтобы себе помочь?";

не давайте денег — он не умеет ими распоряжаться, поэтому долг, скорее всего, не вернет;

не позволяйте навязывать себе чувство вины за нежелание опекать инфантильного человека;

не ввязывайтесь с ним в серьезные дела и бизнес-проекты — в любой момент он может вас подвести.

Все эти советы направлены на защиту собственных интересов при вынужденном общении с людьми-инфантилами.

Но не стоит пытаться изменить их — это бесполезно.

Процесс психологического взросления неприятный и болезненный, и без должной внутренней мотивации человек не захочет попрощаться со своей инфантильностью.

Как бороться с собственным инфантилизмом

Если вы осознаете свою психологическую незрелость, то можете скорректировать ее проявления практически до минимума.

Осознайте, что только вы ответственны за себя, свою жизнь, свои радости и печали, эмоции и переживания. Сделать это нелегко, ведь гораздо удобнее винить родителей или любимого человека в том, что ваша жизнь идет не по желаемому сценарию. Вам нужно избавиться от желания переложить ответственность за свои ошибки и неудачи на окружающих.

Станьте самостоятельными. Это значит не брать у родителей или любимого человека деньги, рассчитывать только на себя. Не ждать от них помощи и тем более не требовать ее. Постараться собственными силами закрывать свои жизненные потребности, ведь именно так поступает взрослый человек.

Не давайте пустых обещаний, а если и дали — имейте смелость извиниться. Будьте надежными, станьте кому-то опорой в жизни, научитесь поддерживать долговременные отношения, основанные на взаимных обязательствах.

Приведите дела в порядок, живите по расписанию, перестаньте опаздывать, начните копить деньги и тратить их рационально — взрослые люди умеют планировать свою жизнь.

Многие великие люди — ученые, писатели, художники — крайне инфантильны. История знает множество примеров, когда жены гениальных мужей были им и мамочками, и менеджерами одновременно. Организовывали быт, помогали в карьере, а после смерти — бережно хранили наследие. Такова обратная сторона гениальности. Её просто не бывает без доли инфантилизма.

Но если вы не гений, а обычный человек с признаками инфантильности, повода оправдывать свое нежелание меняться нет. В ваших же интересах подтянуть психологический возраст под реальный, чем значительно повысить качество своей жизни.