В Венгрии обнаружили древнее захоронение воинов: чем уникально (фото)

Археологи обнаружили группу раннесредневековых захоронений на окраине города Акасто в южной Венгрии — находку, датируемую эпохой венгерского завоевания. Раскопки, начатые после обнаружения места волонтерами, принесли редкие артефакты и свидетельства необычных погребальных ритуалов.

Общество Пульского — Венгерская музейная ассоциация — сообщает о трех воинских захоронениях 920–930 годов, ключевом периоде заселения Карпатского бассейна венграми. Об этом пишет Heritage Daily.

Одна могила принадлежала элитному воину: в ней нашли очень редкую серебряную пластину тарсоли (в регионе известно менее тридцати таких), голову, ноги и шкуру лошади, остальную часть которой, вероятно, съели во время обряда. Среди даров — золотое кольцо с синими стеклянными вставками, два золотых обруча для волос, серебряные перстни и конная упряжь с позолоченными серебряными элементами.

Вторая могила тоже содержала предметы высокого статуса. В третьей обнаружили саблю X века, серебряный браслет и доспехи, украшенные монетами. Предшествующие генетические анализы указывают, что похороненные во второй и третьей могилах могли быть отцом и сыном, что свидетельствует о тесной связи между всеми тремя воинами.

Реставрация артефактов продолжается. Исследователи надеются, что находки прольют свет в элитные сети, похоронные традиции и социальную иерархию раннего венгерского общества.

Венгерское завоевание – эпоха стремительной экспансии, меняющихся союзов и культурного синтеза. Пластины торсоли считались символом высокого статуса воинов. Остатки лошадей и роскошное вооружение подчеркивают сложные ритуалы, отражающие идентичность, происхождение и военную мощь покойника.

