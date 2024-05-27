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В унитазе постоянно течет вода: причины и методы устранения

Цихоцкая Мария

В унитазе постоянно течет вода: причины и методы устранения
Постоянный поток воды в унитазе создает неприятности.

Унитаз – сантехнический прибор, верно служащий нам годами, но и он не вечный. Иногда после смыва вода не идет в канализацию, а остается в чаше, создавая неприятные звуки и риск протекания. Не беспокойтесь, ведь в большинстве случаев эту проблему можно решить самостоятельно! Об этом пишет Home Depot.

Причины проблемы:

Запорная арматура:

  • Изношенная манжета сливного клапана: теряет упругость, не плотно прилегает к отверстию, пропуская воду.
  • Поврежден запорный клапан: не перекрывает воду, даже когда поплавок сигнализирует о полном баке.
  • Неправильно отрегулированный поплавок: слишком высоко установленный, вода продолжает поступать в бачок после его наполнения.

Засор:

  • В сливном отверстии унитаза препятствует свободному стоку воды.
  • В канализационной трубе вода не может полностью вытекать из-за загрязнения.
  • Трещины или сколы: даже микроскопические повреждения на унитазе могут привести к протеканию.
  • Проблемы соединения: негерметичность между бачком и унитазом позволяет воде вытекать.

Инструменты и материалы для борьбы с проблемой:

  • Набор гаечных ключей
  • Отвертка
  • Плоскогубцы
  • Герметик для сантехники
  • Вантуз
  • Сантехнический змей
  • Запасные части (при необходимости): запорный клапан, манжета сливного клапана, поплавок, сливной шланг.

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Диагностика и ремонт:

Определите место протекания:

  • Из бачка? Проверьте запорный клапан, поплавок, манжету сливного клапана, прочистите слив от засоров.
  • Из чаши унитаза? Проверьте герметичность соединения с бачком, осмотрите на трещины, прочистите канализацию.
  • Из-под унитаза? Проверьте герметичность основания, подтяните крепеж, осмотрите сливной шланг.

Замените изношенные детали:

  • Не поддаются ремонту манжета сливного клапана, запорный клапан, поплавок.

Устраните засор:

  • Используйте вантуз, сантехнический змей.

Загерметизируйте соединение:

  • Используйте герметики для сантехники.

Помните:

  • Перед началом работы перекройте воду.
  • Следуйте инструкциям изготовителя вашего унитаза.
  • При сложных поломках обратитесь к квалифицированному сантехнику.

Важно!

  • Своевременное устранение протекания поможет избежать больших проблем и дополнительных затрат.
  • Регулярный уход за унитазом (чистка, профилактика засоров) продлит срок его службы.

Напомним, мы уже писали, как быстро очистить унитаз.

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