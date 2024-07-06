В Укрэнерго заявили, в какие часы не будут действовать графики отключения света 7 июля

В воскресенье, 7 июля, частично будут действовать графики отключения энергоснабжения. В частности, ограничения не будут действовать с 7:00 до 15:00.

Об этом сообщили НЭК "Укрэнерго" на странице в Фейсбуке. В то же время будут применяться ограничения в другие часы.

Читайте также: Можно ли устанавливать солнечные панели на фасад многоэтажки: ответ эксперта

Согласно сообщению, с 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно.

Исключение составят объекты критической инфраструктуры. Питание таких объектов не будет ограничено.

Напомним, с 9 по 24 июля во всех областях изменят графики отключений света. В один из дней в течение двух недель в каждой области не будет ограничений. В другие даты свет будут выключаться по графику облэнерго.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!