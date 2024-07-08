В Украине отменили 'день без отключений света': объяснение энергетиков

В Украине отменено измерение фактического уровня потребления в каждой области. Его должны были проводить с 9 по 24 июля.

Планировалось отменить ограничения для каждой конкретной области в день. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Измерение должно было показать фактический уровень потребления областей. Это потребовалось, чтобы скорректировать распределение электроэнергии и лучше подготовиться к отопительному сезону.

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Как отметили в "Укрэнерго", причиной отмены стал значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары.

"9 июля, ограничения будут действовать в течение суток для всех регионов Украины. По прогнозу, с 05:00 до 14:00 – облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 – 4 очереди графиков отключений, в другие часы – 3 очереди", – добавили в ведомстве.

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