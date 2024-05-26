В Турции нашли уникальные скульптуры бога медицины Асклепия и его дочери (фото)

Археологи в Турции обнаружили уникальные скульптуры бога медицины Асклепия и его дочери Гигиеи. Эти артефакты, датированные 2100 годами ранее, были обнаружены при раскопках в древнем городе Лаодикея, входящем в предыдущий список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает издание TRT Haber, найденная глава статуи Гигиеи, богини чистоты и здоровья, имеет особое значение. Эта находка бросает свет на то, что Лаодикея, известная как торговый город, также имела медицинскую школу.

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Асклепий и Гигиея – одни из самых известных персонажей древнегреческой мифологии, связанных с медициной. Скульптуры изготовлены из белого мрамора и свидетельствуют о высоком уровне мастерства скульпторов того времени.

Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com

Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com

Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com

Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com

Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com

Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com

Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com Статуи богов нашли в Турции. Источник: trthaber.com

Раскопки и реставрационные работы производятся в рамках проекта "Наследие в будущее" под руководством профессора Джеляла Шимшека. Скульптуры найдены в здании сцены Западного театра, датированного 2 веком до н. Кроме статуи Гигиеи, обнаружены и другие скульптуры, а также артефакты, датируемые 2100 лет назад. Археологи надеются обнаружить и другие части статуи Гигиеи.

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