У Туреччині знайшли унікальні скульптури бога медицини Асклепія та його доньки (фото)

Археологи в Туреччині знайшли унікальні скульптури бога медицини Асклепія та його доньки Гігіеї. Ці артефакти, датовані 2100 роками тому, були виявлені під час розкопок у стародавньому місті Лаодикея, яке входить до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляє видання TRT Haber, знайдена голова статуї Гігіеї, богині чистоти та здоров'я, має особливе значення. Ця знахідка кидає світло на те, що Лаодикея, відома як торгове місто, також мала медичну школу.

Читайте також: Вченим вдалось відтворити зовнішність єгипетського фараона Аменхотепа І, який правив 3500 років тому

Асклепій та Гігієя - одні з найвідоміших персонажів давньогрецької міфології, пов'язаних з медициною. Скульптури виготовлені з білого мармуру і свідчать про високий рівень майстерності тогочасних скульпторів.

Статуї богів знайшли у Туреччині. Джерело: trthaber.com

Статуї богів знайшли у Туреччині. Джерело: trthaber.com

Статуї богів знайшли у Туреччині. Джерело: trthaber.com

Статуї богів знайшли у Туреччині. Джерело: trthaber.com

Статуї богів знайшли у Туреччині. Джерело: trthaber.com

Статуї богів знайшли у Туреччині. Джерело: trthaber.com

Статуї богів знайшли у Туреччині. Джерело: trthaber.com

Розкопки та реставраційні роботи проводяться в рамках проєкту "Спадщина в майбутнє" під керівництвом професора Джеляла Шимшека. Скульптури знайдені в будівлі сцени Західного театру, датованого 2 століттям до н.е. Окрім статуї Гігіеї, виявлено й інші скульптури, а також артефакти, що датуються 2100 роками тому. Археологи сподіваються знайти й інші частини статуї Гігіеї.

Раніше ми розповідали історію першої жінки-фараону Єгипту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!