В Польше нашли клад легендарного целителя-мошенника Ячевичара (фото)

Археологи из Польши обнаружили клад монет 17-го и 18-го веков, связанный с жизнью и деятельностью Антония Ячевичара, печально известного шарлатана, действовавшего в Свентокшиских горах в начале 18 века.

Ячевичар появился в разгар Великой Северной войны, когда Польшу охватила разрушительная чума. Позиционируя себя как целителя, наделенного божественной силой, он привлекал отчаявшихся людей, обещая им исцеление и защиту от эпидемии, пишет археологическая группа Świętokrzyska Exploration Group в Фейсбуке.

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Используя веру и отчаяние, Ячевичар собирал значительные богатства. Его "скот" в Свентокшиских горах превратился в настоящую крепость, где он жил в роскоши, окруженный вооруженной охраной.

Археологи раскопали клад с монетами. Источник: facebook.com/SGEBABAJAGA Археологи раскопали клад с монетами. Источник: facebook.com/SGEBABAJAGA

Археологи раскопали клад с монетами. Источник: facebook.com/SGEBABAJAGA Археологи раскопали клад с монетами. Источник: facebook.com/SGEBABAJAGA

Археологи раскопали клад с монетами. Источник: facebook.com/SGEBABAJAGA Археологи раскопали клад с монетами. Источник: facebook.com/SGEBABAJAGA

Археологи раскопали клад с монетами. Источник: facebook.com/SGEBABAJAGA Археологи раскопали клад с монетами. Источник: facebook.com/SGEBABAJAGA

Археологи раскопали клад с монетами. Источник: facebook.com/SGEBABAJAGA Археологи раскопали клад с монетами. Источник: facebook.com/SGEBABAJAGA

Однако его мошенничество не осталось безнаказанным. Местные власти арестовали его и передали под суд, но Ячевичар сумел избежать наказания и вернуться в свое "святилище".

Лишь в 1712 году, после очередного ареста, его приговорили к пожизненному заключению. Однако слухи о его скрытых богатствах не утихали на протяжении веков.

Недавно Свентокшиская исследовательская группа (ŚGE) приступила к поискам сокровищ Ячевичара. После многолетних исследований им удалось найти казну, содержащую серебряные и золотые монеты 17-го и 18-го веков.

Считается, что эти монеты были собраны путём пожертвований, обетов или, возможно, украдены у местной знати. Среди находок – орты, шестерки, патагуны, кролики и копейки, каждая из которых свидетельствует об эпохе мошенничества Ячевичара.

Особое внимание исследователей привлек золотой гамбургский дукат 1648 с изображением Мадонны с младенцем, который, вероятно, использовался Ячевичаром в качестве медальона.

Клад передан в Историко-Археологический музей в Островце Свентокшиском.

Напомним, ученым удалось воспроизвести лицо мумии, чья голова годами хранилась в школьной библиотеке в Австралии.

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