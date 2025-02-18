В Перу обнаружили окаменелость предка белой акулы в возрасте 9 миллионов лет

Многие считают, что морские окаменелости можно найти только в прибрежных или подводных осадочных отложениях. Однако иногда их обнаруживают даже в пустынях. Ярким примером является недавняя находка в Перу – прекрасно сохранившаяся окаменелость Cosmopolitodus hastalis, предка белой акулы, жившая около 9 миллионов лет назад.

Об этом в своей колонке Forbes рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс. Он объяснил, что многие современные пустыни были морскими экосистемами, что повлияло на понимание эволюции доисторических экосистем и тектонических процессов.

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Бассейн Писко в Перу, где обнаружили окаменелость, является одним из важнейших палеонтологических мест в мире. Его осадочные слои содержат уникальные свидетельства о морской жизни, насчитывающей миллионы лет.

Треверс отмечает, что Cosmopolitodus hastalis существовал от позднего олигоцена до раннего плейстоцена, а сама находка дает ценное представление о древнем морском биоразнообразии региона.

За миллионы лет тектонические процессы подняли морское дно бассейна Писко, образовав сушу, но осадочные отложения сохранились почти нетронутыми.

Биолог подчеркнул, что в последнее время ученые все чаще ищут реликты древних морских экосистем в пустынях, таких как Сахара, Атакама и Гоби. Благодаря засушливому климату и минимальной биологической активности в этих регионах окаменелости остаются хорошо сохранившимися, ведь отсутствие влаги значительно замедляет процессы эрозии и разложения.

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