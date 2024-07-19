В определенные часы свет не будут выключать: анонс 'Укрэнерго' на 20 июля

В субботу, 20 июля, в Украине графики отключения света будут применять не полные сутки. Таким образом, свет планируется не выключать в течение нескольких часов.

Речь идет о периоде с 02:00 до 05:00. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"20 июля с 02:00 до 05:00 меры ограничения потребления применяться не будут", – говорится в сообщении.

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В то же время с 13:00 до 24:00 будут действовать только две очереди отключений. В остальные часы суток будет применена всего одна очередь отключений. Таким образом, отключений будет меньше, чем в пятницу.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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