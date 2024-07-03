В оккупированном Крыму возле церкви Иоанна Предтечи нашли римское сокровище (фото)

Археологи во время раскопок в Керчи, возле церкви Иоанна Предтечи, обнаружили редкий римский денарий. Эти древние монеты были обнаружены еще в 2018 году на полуострове Крыма. Как отметили ученые, среди находок есть редкие экземпляры боспорских, римских, византийских и итальянских монет. Некоторые из них принадлежат к временам Крымского ханства.

Как сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер", археологам удалось откопать 82 монеты. Из них 51 монета является боспорской, три – римскими, 18 – византийскими, одна – итальянской, да еще две монеты – времен Крымского ханства.

Римские монеты. Источник: t.me/VentdeCrimee Римские монеты. Источник: t.me/VentdeCrimee

Все артефакты, как утверждают оккупанты, хранятся в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

Самой интересной находкой археологи назвали римскую монету – салернский денарий Ландульфа из Конзы, датированный периодом 973 – после 979 годов. Этот денарий является важной находкой, поскольку отражает исторические связи Крыма с Римской империей.

Монеты, найденные при раскопках, дают представление о различных культурных и торговых связях, которые существовали на территории Крыма на протяжении веков. Они помогают понять экономическую историю региона и его роль в мировой торговле.

Отметим, после оккупации Крыма российские власти санкционировали незаконные раскопки на полуострове. Все, что нашли или найдут русские археологи в Крыму, должно относиться к наследию полуострова.

Напомним, в Крыму россия уничтожила античный Херсонес и похитила артефакты.

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