В окупованому Криму біля церкви Іоанна Предтечі знайшли римський скарб (фото)

Археологи під час розкопок у Керчі, біля церкви Іоанна Предтечі, знайшли рідкісний римський денарій. Ці стародавні монети були виявлені ще у 2018 році на півострові Крим. Як зазначили вчені, серед знахідок є рідкісні екземпляри боспорських, римських, візантійських та італійських монет. Деякі з них належать до часів Кримського ханства.

Як повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", археологам вдалося відкопати 82 монети. З них 51 монета є боспорською, три – римськими, 18 – візантійськими, одна – італійською, та ще дві монети – часів Кримського ханства.

Римські монети. Джерело: t.me/VentdeCrimee

Наразі всі артефакти, як стверджують окупанти, зберігаються у Східно-Кримському історико-культурному музеї-заповіднику.

Найцікавішою знахідкою археологи назвали римську монету – салернський денарій Ландульфа з Конзи, датований періодом 973 – після 979 років. Цей денарій є важливою знахідкою, оскільки він відображає історичні зв'язки Криму з Римською імперією.

Монети, знайдені під час розкопок, дають уявлення про різноманітні культурні та торговельні зв'язки, які існували на території Криму протягом століть. Вони допомагають зрозуміти економічну історію регіону та його роль у світовій торгівлі.

Зазначимо, після окупації Криму російська влада санкціонувала незаконні розкопки на півострові. Усе, що знайшли чи знайдуть російські археологи в Криму, має належати до спадщини півострова.

Нагадаємо, у Криму росія знищила античний Херсонес та викрала артефакти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!