В Ливерпуле обнаружили древнее изображение крылатой богини победы в возрасте 2000 года (фото)

В Великобритании недалеко от Вала Адриана волонтеры обнаружили яркий римский рельеф с изображением крылатой богини Победы. Уникальную находку сделала супружеская пара из Мерсисайда, уже более двух десятилетий участвующих в раскопках на территории древнего римского форта Виндоланда возле Хексхема, Нортумберленд.

Об этом сообщает The Guardian. 69-летняя Дилис Квинлан, работница системы здравоохранения, и ее 68-летний муж Джим, инженер городского совета Ливерпуля, проводят часть своего отпуска в Виндоланде, помогая археологам в исследованиях. Именно при очищении обломков над пехотными казармами они заметили рельеф с богиней.

"Это самое яркое открытие, которое мы когда-либо делали, – поделилась Дилис. — Мы счастливы, что можем делать это вместе. Это не только способ отдохнуть, но и настоящий источник вдохновения".

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Руководитель раскопок доктор Эндрю Бирли подчеркнул важность участия волонтеров в следующих открытиях: "Мгновения, когда из-под 2000-летнего щебня появляется лицо богини — невероятные. Это настоящее прикосновение к прошлому".

Роб Коллинз, профессор археологии из Университета Ньюкасла, идентифицировал фигуру как богиню Победы — символ триумфа в римской культуре, почитаемый во время военных кампаний. По словам Бирли, рельеф, датируемый примерно 213 годом н.э., является частью большой декоративной композиции, украшавшей арку и ворота казарм.

47-сантиметровая резьба, вероятно, символизировала завершение войн на севере Британии. Это еще раз подтверждает, что римские форты были не только военными объектами — они несли в себе элементы величия и культуры.

Несмотря на то, что супруги не планируют становиться профессиональными археологами, они с удовольствием принимают участие в работе. "Для нас археология – это больше, чем хобби. Мы чувствуем себя частью большой семьи Виндоланда, причастными к сохранению истории", — добавила Дилис.

Интересно, что благотворительный фонд Виндоланды приглашает волонтеров на раскопки с 1970 года. Именно команда под руководством отца Бирли в 1973 году обнаружила знаменитые деревянные таблички с листьями римлян, живших на этом месте почти два тысячелетия назад.

Рельеф с богиней Победы планируют выставить для публики в музее Виндоланды в 2026 году в рамках специальной выставки новейших археологических открытий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что археологи раскрыли жуткие детали гибели семьи в Помпеях.

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