В каких направлениях может поехать водитель желтого авто в этой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании направлений движения во время пересечения перекрестков.

Куда разрешено вернуть водителю желтого автомобиля в такой ситуации? Об этом рассказали pdr2024tests.

К перекрестку подъехали два автомобиля. Синий поворачивает направо, а водитель желтого имеет три варианта движения.

Знак 2.1 "Дать дорогу" в этой ситуации не влияет на выбор, ведь только обязывает водителя уступить дорогу на перекрестке. Знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает направление движения на перекрестной дороге.

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Этот знак позволяет повернуть только направо, поскольку при повороте налево водитель желтого авто окажется на полосе встречного движения. Однако этот знак не запрещает выполнение разворота.

В свою очередь знак 3.24 "Разворот запрещен" указывает, что выполнить маневр нельзя. Таким образом, водитель желтого авто может только повернуть направо.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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