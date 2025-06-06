В Израиле обнаружили уникальную мозаику Византийской эпохи: чем интересна (фото)

Впервые для публичного обзора представили уникальную мозаику в возрасте примерно 1600 лет, найденную в христианском монастыре времен Византии. Артефакт открывает новые страницы жизни людей в древности.

В начале недели Министерство иностранных дел Израиля официально объявило об открытии мозаики, найденной в районе Беер-Шева.

Это произведение искусства считается одним из величайших археологических находок на юге страны.

Археолог Шайке Лендер отметил, что мозаика создана из мелких цветных камешков в сочетании с керамикой и стеклом, что придает ей художественную выразительность и глубину.

Находка была обнаружена еще в 1990 году в кибуке Урим.

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Как стало известно, мозаика украшала монастырь, одновременно выполнявший функцию винодельни. Об этом свидетельствуют найденные в ходе раскопок винный пресс и кувшины для хранения вина.

Перед выставкой мозаику тщательно восстановили: специалисты укрепили плитки и устранили повреждения.

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