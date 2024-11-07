В Италии нашли останки ребенка в возрасте 17000 лет, который был результатом инцеста: раскрыл детали о быте древних людей

Уникальное археологическое открытие в Италии – скелет младенца в возрасте 17 000 лет – позволило ученым раскрыть чрезвычайные подробности жизни древних людей. Результаты исследования, опубликованные в Nature Communications, основываются на анализе прекрасно сохранившихся останков, найденных в пещере Гротта-делле-Мура в 1998 году.

По данным радиоуглеродной датировки, возраст находки составляет от 16 910 до 17 320 лет. Генетический анализ показал, что ребенок, проживший от 7,5 месяцев до 1,5 лет, имел голубые глаза, темные вьющиеся волосы и смугловатую кожу - типичные черты для жителей Центральной и Юго-Западной Европы того периода. Об этом пишет Nature Communications.

Исследователи обнаружили, что младенец, рост которого составлял 82 см, страдал от наследственного заболевания – гипертрофической кардиомиопатии, что могло стать причиной преждевременной смерти. Интересным фактом является то, что родители ребенка были близкими родственниками, скорее двоюродными братом и сестрой, что, по словам доктора Алессандры Моди из Флорентийского университета, было редким явлением для эпохи палеолита.

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Анализ зубов выявил девять эпизодов физиологического стресса при развитии ребенка. Изотопные исследования указывают на ограниченную мобильность и недостаточное питание матери в последние месяцы беременности. Обнаруженный перелом ключицы младенца свидетельствует о возможных осложнениях во время родов.

Профессор Стефано Бенацци из Болонского университета подчеркивает важность этого исследования для понимания жизни охотников-собирателей того периода. Профессор Дэвид Карамелли из Флорентийского университета отмечает, что это открытие помогло реконструировать древнейший геном в Италии и выявить значительные миграционные процессы с Балкан после последнего ледникового периода.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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