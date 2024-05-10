В Италии археологи нашли некрополь возрастом 2700 лет: надгробия указали на четкие гендерные отличия (фото)

В Италии, возле города Аморози, в 48 километрах от Неаполя, археологи обнаружили некрополь железного века. Это захоронение, которым примерно 2800 лет, стало ценной находкой, ведь оно ровесник Рима, основанного около 161 километра дальше.

Некрополь был найден во время археологической разведки перед строительством электростанции. Благодаря этой находке ученые смогут больше узнать о культурах, существовавших в регионе до римского владычества, сообщает Live Science.

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В настоящее время раскопано 88 ямных захоронений. В них нашли оружие, которым сопровождали мужчин, а также украшения из бронзы (браслеты, подвески, броши-фибулы) и гончарные изделия (вазы) в женских захоронениях.

Кроме ямных захоронений, некрополь имеет два кургана диаметром 15 метров. Ученые полагают, что они могли быть предназначены для представителей элиты древнего общества.

Раскопки некрополя в Италии. Источник: facebook.com/ministerodellacultura Раскопки некрополя в Италии. Источник: facebook.com/ministerodellacultura

Раскопки некрополя в Италии. Источник: facebook.com/ministerodellacultura Раскопки некрополя в Италии. Источник: facebook.com/ministerodellacultura

Раскопки некрополя в Италии. Источник: facebook.com/ministerodellacultura Раскопки некрополя в Италии. Источник: facebook.com/ministerodellacultura

Этот некрополь родился за сотни лет до того, как в этих землях обосновались самниты, считавшиеся одним из врагов первых римлян.

По легенде Рим основал Ромул в 753 году до нашей эры. Однако историки считают, что город появился в результате объединения нескольких сел в X веке до нашей эры.

В IV веке до нашей эры Рим воевал с самнитами, но в конце концов одержал победу. Самниты ассимилировались в римском обществе после Третьей Самнитской войны (298 до нашей эры – 290 год нашей эры).

Напомним, в Австрии нашли странное захоронение женщины с дочерью, чьи тела лежали на остатках лошади.

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