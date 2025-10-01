В Грузии обнаружили плавильную мастерскую в возрасте 3000 лет: чем уникальна

Ученые исследовали 3000-летнюю плавильную мастерскую на юге Грузии и получили новые данные о том, как человечество перешло от бронзового века к железному. Речь идет об объекте в Квемо Болнисе, где в середине ХХ века археологи обнаружили остатки гематита и шлака. Тогда числилось, что это следы ранешней выплавки железа.

Об этом пишет phys.org. Новое исследование, результаты которого опубликовали в Journal of Archaeological Science, доказало обратное: в мастерской плавили не железо, а медь. Оксиды железа использовали как флюс – вещество, помогающее повысить выход металла. Именно этот процесс мог стать отправной точкой для изобретения технологии выплавки железа.

Исследователи считают, что древние мастера, работая с медью, начали экспериментировать с железосодержащими материалами, открывая их свойства в металлургических печах. Такая практика постепенно проложила путь к освоению железной руды и производству железа.

Как объясняет доктор Натаниэль Эрб-Сатулло из Университета Кренфилда, сложность в изучении происхождения этого металла заключается в том, что железо быстро ржавеет, а письменных источников тех времен практически не сохранилось. Именно поэтому памятник в Квемо Болнисе имеет особое значение: он демонстрирует сознательное использование оксида железа в процессе плавки и доказывает, что опыты медеплавильников были ключом к появлению железных суток.

