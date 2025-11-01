В Египте обнаружили останки доисторического хищника, похожего на крокодила: как выглядел (фото)

В Западной пустыне Египта исследователи наткнулись на новый вид древнего морского крокодила. По оценкам ученых, этот хищник жил примерно 80 миллионов лет назад и является самым древним известным представителем семьи дирозавридов – древних крокодилов, обитавших в морских и прибрежных экосистемах.

Новый вид получил название Wadisuchus kassabi. Его длина могла достигать 3,5–4 метров, а вытянутая морда и массивные зубы свидетельствуют о том, что он охотился за рыбой и черепами. Об этом сообщает Discoverwildlife.

Исследователи подчеркивают, что открытие помогает лучше понять эволюционный путь рептилий и их адаптацию после исчезновения динозавров. Окаменевшие останки были найдены недалеко от оазисов Харга и Барис в Западной пустыне и охватывают части черепов четырех особей всех возрастов, что дает редкую возможность проследить их развитие.

Читайте также: Исчезло и возродилось: ученые объявили сенсационную информацию о Красном море

Главный автор работы Сара Себер отмечает, что Wadisuchus kassa bi по размерам подобен современному нильскому крокодилу, однако имеет несколько уникальных анатомических черт — в частности, четыре зуба на передней части челюсти вместо пяти, ноздри, смещенные вверх для дыхания у поверхности воды, и характерное углубление на кончик. Эти особенности, по ее мнению, отражают переходные этапы адаптации укуса дирозавридов и свидетельствуют, что их эволюция началась раньше, чем предполагали ученые.

Главный автор исследования Сара Сабер. Источник: Центр палеонтологии позвоночных Мансурского университета Главный автор исследования Сара Сабер. Источник: Центр палеонтологии позвоночных Мансурского университета

Название вида связано с регионом находки: Wadi с арабского означает "долина", а часть suchus – ссылка на древнеегипетского бога-крокодила Собека.

Ученые отмечают, что открытие имеет не только академическую ценность. Оно подчеркивает важность сохранения территорий Западной пустыни, которая, несмотря на хозяйственное освоение, скрывает многочисленные свидетельства древней истории планеты, которые должны стать наследием для будущих поколений.

Ранее мы рассказывали, что в Антарктиде было обнаружено более 80 новых озер.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!