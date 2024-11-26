В Британии обнаружили пещеру неандертальцев с печью для изготовления клея в возрасте 60 тысяч лет

Археологи совершили важное открытие в пещере Вангард (Гибралтар), где находилось одно из последних известных поселений неандертальцев в Европе. Результаты исследования, опубликованные в Quaternary Science Reviews, раскрывают новые детали о технологических достижениях наших предков.

В слое осадочных пород, датированном 67-60 тысячами лет назад, ученые обнаружили искусственно созданный очаг особой конструкции. В отличие от обычных ям для приготовления пищи это сооружение имело круглую форму с двумя каналами и толстыми стенками.

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Химический анализ находки показал следы сжигания смолистых растений, обугленную древесину и микроскопические частицы пепла. Эти находки свидетельствуют о производстве дегтя из березовой коры и других растений в бескислородной среде.

В подтверждение своей теории исследователи воспроизвели подобную конструкцию и провели эксперимент. Им удалось получить достаточное количество дегтя для закрепления двух наконечников копий, используя только материалы, доступные в тот период.

Это открытие свидетельствует о высоком уровне интеллектуального развития неандертальцев. Они понимали не только процессы горения и основы химии, но и имели развитые навыки сотрудничества и коммуникации, необходимые для создания сложных орудий труда.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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