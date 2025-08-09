В Англии заметили редкую акулу-призрака: чем уникальна

Во время научного исследования в водах залива Кардиган в Уэльсе ученые зафиксировали чрезвычайно редкое явление — появление акулы-ангела, одного из самых загадочных и редких видов акул на планете.

Фиксация произошла случайно: камеры были установлены не для мониторинга акул, а в рамках проекта Dolphin Diet Detectives, инициированного Обществом дикой природы Южного и Западного Уэльса. По словам Сары Перри, руководительницы по морским исследованиям в этой организации, увидеть акулу-ангела стало настоящей неожиданностью. Последний раз этот вид регистрировали в заливе еще в 2021 году. Об этом пишет IFLScience.

Появление акулы-ангела в этих водах имеет большое значение: этот вид, когда-то распространенный вдоль берегов Европы и Северной Африки, сегодня находится на грани исчезновения. За последние несколько десятилетий численность популяции уменьшилась не менее на 80%. Такой стремительный спад обусловлен рядом факторов: разрушением природной среды, медленным темпом размножения и особенно вредной практикой донного траления — метода рыбалки, разрушающего морское дно, где обитают эти акулы.

Фиксация этого редкого вида произошла в критический момент, когда парламент Уэльса и правительство Великобритании рассматривают возможность запрещения донного траления в охраняемых морских зонах. По словам Перри, такое видео является убедительным доказательством того, насколько важно сохранять биоразнообразие морского дна и принимать меры по защите хрупких экосистем.

