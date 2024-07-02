Увлекают дыхание: какие 5 сериалов о приключениях стоит посмотреть

Приключенческие сериалы могут перенести зрителя в невероятные миры, наполненные путешествиями и авантюрными поступками главных героев. Они заставляют сердце биться быстрее и вызывают эмоции восхищения.

Кино 24 подобрал пять сериалов в жанре приключений, в которых невозможное становится реальностью. От путешествий во времени до исследования далеких планет: эти сериалы вдохновляют мечтать, верить чудесам и искать приключения в каждом уголке мира.

"Вокруг света за 80 дней"

Телесериал основан на одноименном романе Жюля Верна. События разворачиваются вокруг Джентльмена Филеаса Фогга, заключающего пари на 20 тысяч фунтов, что он сможет совершить кругосветное путешествие за 80 дней. Муж отправляется в поисках безумных приключений, а вместе с ним журналист и слуга Паспарта.

"Последний из нас"

Сериал рассказывает о контрабандисте Джоэле и его юной спутнице, пытающихся выжить в опустошенном мире. Зараженные грибком из-за пандемии становятся людоедами. В страшных реалиях есть шанс на жизнь: 14-летняя девочка имеет иммунитет к инфекции, а значит, после исследований может стать ключом для создания лекарства.

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"Доктор Кто"

Один из самых продолжительных сериалов за все времена рассказывает о приключениях Доктора – путешественника во времени. В разные периоды его сопровождают разные спутники, с которыми Доктор исследует время, пространство и решает непростые проблемы человечества.

"Клондайк"

Билл Гаскелл и Байрон Эпсейн – двое друзей-авантюристов, путешествующих на северо-запад Канады во время Клондайкской золотой лихорадки. По пути их ждут опасные персонажи, непредсказуемая погода и сложные условия.

"Год и Морти"

Среди вариантов приключенческих сериалов также анимационные. Например, "Год и Морти", вращающийся вокруг членов семьи Смитов. Эксцентричный ученый Рик путешествует параллельными мирами вместе со своим внуком Морти. Их приключения происходят регулярно, хотя у подростка из-за этого возникают проблемы.

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