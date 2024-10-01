Утка в пиве с яблоками и картофелем
Друзья, если вы в поисках рецепта для приготовления вкусной утки вы нашли то, что искали. Невероятно нежная, сочная, с хрустящей корочкой… ммм…
Готовится легко и просто!
РЕЦЕПТ УТКИ В ПИВЕ, С ЯБЛУКАМИ И КАРТОФЕЕМ
1 утка (2-2,5 кг)
1/4 ч. л. молотой корицы
20 мл растительного масла
1ч. л меда
1/4 ч. л. черного молотого перца
1 ч. л. соли (с горкой)
400-500 г яблок (кислые сорта)
600-700 г картофеля
Для рассола:
1 л светлого пива
300-500 мл воды
6-8 горошин душистого перца
Очистите утку, срежьте третьи фаланги и вырежьте жировую железу над шишкой.
Положите утку в контейнер и залейте пивом. Добавьте воды, чтобы утка была покрыта рассолом.
Добавьте перец горошком.
Положите груз (накройте чем-нибудь сверху). Поставьте утку в холодильник на 10-12 часов.
Извлеките утку из рассола, обсушите бумажными полотенцами, смажьте смесью из масла, меда, соли, перца и тоорицы. Положите тушку в посуду для запекания.
Начините ее кусочками яблок, добавьте подсоленный картофель.
Запекайте в разогретом до 170 °C духовом шкафу в течение 1 часа 30 минут, накрыв фольгой (нижний и верхний подогрев).
Уберите фольгу, увеличьте температуру до 185 ° C и запекайте, пока утка не приобретет золотистый цвет. Режим конвекции или нижний подогрев с конвекцией.
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