Успейте до июня: эти три растения нужно обрезать для лучшего цветения и роста

До июня садоводам важно выполнить некоторые ключевые садовые работы, в частности, обрезку определенных растений. Обрезка вовремя поможет растениям лучше цвести и расти летом.

Специалисты назвали растения, которые нужно обрезать до конца мая. Обрезка растений стимулирует их рост и цветение, придавая саду эстетическую привлекательность. Важно делать это вовремя и правильно, чтобы не повредить растение.

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1. Лаванда

Лаванда нуждается в обрезке до конца мая для лучшего цветения и стимуляции роста летом. Эксперт Кристофер О'Донохью советует обрезать не более трети растения, оставляя только верхушки стеблей. Это поможет лаванде приобрести популярную округлую форму и будет способствовать пышному цветению.

2. Плетистые розы

Сейчас также отличное время для обрезки плетистых роз. Профессионалы из Cool Gardens рекомендуют начать с удаления мертвых или поврежденных ветвей, а также скрещивающихся или трущихся друг о друга. Затем обрежьте другие ветви до пары здоровых почек, оставив от примерно одной трети до половины прироста предыдущего года. Это будет стимулировать здоровый рост и больше цветов.

3. Чойсия (шуазия)

Несмотря на то, что чойсия не нуждается в обрезке, профессионалы из Hillier рекомендуют обрезать цветущие стебли на 30 см сразу после цветения весной. Это будет способствовать второму циклу цветения к концу сезона.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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