Встигніть до червня: ці три рослини треба обрізати для кращого цвітіння та росту

До червня садівникам важливо виконати деякі ключові садові роботи, зокрема обрізку певних рослин. Обрізка вчасно допоможе рослинам краще цвісти та рости влітку.

Фахівці назвали рослини, які потрібно обрізати до кінця травня. Обрізка рослин стимулює їхній ріст і цвітіння, надаючи саду естетичної привабливості. Важливо робити це вчасно і правильно, щоб не пошкодити рослини.

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1. Лаванда

Лаванда потребує обрізки до кінця травня для кращого цвітіння та стимуляції росту влітку. Експерт Крістофер О'Донох'ю радить обрізати не більше третини рослини, залишаючи тільки верхівки стебел. Це допоможе лаванді набути популярної округлої форми і сприятиме пишному цвітінню.

2. Плетисті троянди

Зараз також чудовий час для обрізки плетистих троянд. Професіонали з Cool Gardens рекомендують почати з видалення мертвих або пошкоджених гілок, а також тих, що схрещуються або труться одна об одну. Потім обріжте інші гілки до пари здорових бруньок, залишивши приблизно від однієї третини до половини приросту попереднього року. Це стимулюватиме здоровий ріст та більше квітів.

3. Чойсія (шуазія)

Попри думку, що чойсія не потребує обрізки, професіонали з Hillier рекомендують обрізати квітучі стебла на 30 см відразу після цвітіння навесні. Це сприятиме другому циклу цвітіння до кінця сезону.

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