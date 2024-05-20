Урожая не будет: в каких местах нельзя сажать фруктовые деревья

Где нельзя сажать плодовые деревья

Фруктовые деревья – это не только источник вкусных и полезных плодов, но и настоящее украшение сада.

Однако, чтобы получить обильный урожай и наслаждаться красотой деревьев, важно не только правильно подобрать их, но и найти для них удачное место. Об этом пишет noviydoctor.com.

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Существует несколько мест, где сажать фруктовые деревья не рекомендуется:

1. Низкие и заболоченные места:

Фруктовые деревья не любят застоя воды, ведь это может привести к загниванию корней и развитию грибковых заболеваний.

Не сажайте деревья в местах с близкими к поверхности грунтовыми водами, а также в низинах, где после дождей или таяния снега вода застаивается.

2. Места, продуваемые ветрами:

Сильные ветры могут повредить ветки и листья деревьев, а также усложнить опыление цветов.

Сажайте деревья в защищенных от ветра местах: возле дома, других зданий, или высадите ветрозащитные полосы из кустарников.

3. Места с теневым режимом:

Большинство фруктовых деревьев требует много солнечного света для роста и плодоношения.

Не сажайте деревья в тени домов, деревьев или других объектов.

Выбирайте для посадки открытые, солнечные места, где деревья в течение дня получают достаточно света.

4. Места с близким залеганием грунтовых вод:

Как уже упоминалось выше, фруктовые деревья не любят застоя воды.

Не сажайте деревья в местах с близкими к поверхности грунтовыми водами, чтобы избежать загнивания корней и развития грибковых заболеваний.

5. Места с близким залеганием коммуникаций:

При посадке фруктовых деревьев важно учитывать расположение подземных коммуникаций: газовых, водопроводных и канализационных труб.

Не сажайте деревья в местах, где они могут повредить коммуникации или мешать их ремонту и обслуживанию.

Помните:

Правильное место посадки – это залог успешного роста и плодоношения фруктовых деревьев.

Дополнительно к вышеуказанным рекомендациям, учитывайте особенности почвы, климата и агротехнические требования к конкретному сорту дерева.

Своевременно поливайте, подкармливайте, защищайте от болезней и вредителей, и ваши фруктовые деревья подарят вам обильный урожай и станут украшением вашего участка.

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