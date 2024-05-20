Врожаю не буде: в яких місцях не можна садити фруктові дерева

Фруктові дерева – це не лише джерело смачних та корисних плодів, але й справжня окраса саду.

Однак, щоб отримати рясний урожай та насолоджуватися красою дерев, важливо не лише правильно їх підібрати, але й знайти для них вдале місце. Про це пише noviydoctor.com.

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Існує декілька місць, де садити фруктові дерева не рекомендується:

1. Низькі та заболочені місця:

Фруктові дерева не люблять застою води, адже це може призвести до загнивання коренів та розвитку грибкових захворювань.

Не садіть дерева в місцях з близьким до поверхні ґрунтовими водами, а також в низинах, де після дощів або танення снігу вода застоюється.

2. Місця, продувані вітрами:

Сильні вітри можуть пошкодити гілки та листя дерев, а також ускладнити запилення квітів.

Садіть дерева в захищених від вітру місцях: біля будинку, інших будівель, або висадіть вітрозахисні смуги з чагарників.

3. Місця з тіньовим режимом:

Більшість фруктових дерев потребують багато сонячного світла для росту та плодоношення.

Не садіть дерева в тіні будинків, дерев або інших об'єктів.

Обирайте для посадки відкриті, сонячні місця, де дерева протягом дня отримуватимуть достатньо світла.

4. Місця з близьким заляганням ґрунтових вод:

Як вже згадувалося вище, фруктові дерева не люблять застою води.

Не садіть дерева в місцях з близьким до поверхні ґрунтовими водами, щоб уникнути загнивання коренів та розвитку грибкових захворювань.

5. Місця з близьким заляганням комунікацій:

При посадці фруктових дерев важливо враховувати розташування підземних комунікацій: газових, водопровідних та каналізаційних труб.

Не садіть дерева в місцях, де вони можуть пошкодити комунікації або заважати їх ремонту та обслуговуванню.

Пам'ятайте:

Правильне місце посадки – це запорука успішного росту та плодоношення фруктових дерев.

Додатково до вищезазначених рекомендацій, враховуйте особливості ґрунту, клімату та агротехнічні вимоги до конкретного сорту дерева.

Своєчасно поливайте, підгодовуйте, захищайте від хвороб та шкідників, і ваші фруктові дерева подарують вам щедрий урожай та стануть окрасою вашої ділянки.

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