Универсальное блюдо: рецепт куриного филе, запеченного с овощами
Друзья, это универсальное блюдо, которое можно приготовить в любое время года. Все легко, быстро, вкусно, сбалансировано и полезно!
Наверное, чаще я ассоциируюсь у вас с десертами, но я тоже обожаю готовить мясные, рыбные и овощные блюда. Мои домашние говорят, что им повезло, потому что готовить я люблю и каждый раз придумываю что-нибудь новенькое.
Присоединяйтесь и готовьтесь вместе.
Куриное филе 3 шт
20 мл ароматного масла с травами чеснок, базилик
Соль
Черный перец
Кабачок 1шт
Баклажан 1 шт
Помидор 1 шт
Лук 1 шт
70 г твердого сыра
Куриное филе моем, просушиваем, промазываем ароматным маслом "Олейна" с травами чеснок, базилик. Добавляем соль и чёрный перец.
Моем и нарезаем овощи кольцами.
В надрез филе вставляем сложенные в стопку овощи. Посыпаем натертым сыром и запекаем в разогретой до 190 градусов духовке – 25-30 минут.