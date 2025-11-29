Уникальные находки: что обнаружили ученые в мусоре людей эпохи неолита (фото)
Британские ученые из Йоркского университета подробно исследовали бытовые отходы людей каменного века и пришли к неожиданному выводу: жители неолита (приблизительно 6000–2500 годы до н.э.) сознательно держали мусор рядом со своими жилищами, а не выносили его в далекое леса.
Во время раскопок в Великобритании и Центральной Европе археологи обнаружили, что большинство керамических обломков, кремневых отщепов, костей животных и других бытовых останков лежали в специально отведенных ямах или кучах прямо у стен или входа в жилища. Иногда мусор даже использовали в качестве строительного материала для повышения уровня пола или укрепления стен. О результатах исследования пишет Independent.
"То, что мы считали простым "звериным" обращением с мусором, действительно может свидетельствовать о более глубоком понимании ответственности за собственные отходы", — отмечает профессор Пенни Бикл, руководитель проекта с кафедры археологии Йоркского университета.
По ее словам, есть несколько возможных объяснений такого поведения:
- Чувство собственности и ответственности В отличие от современного западного привычного "вынес контейнер — и забыл", неолитические люди могли считать, что именно они, а не кто-то другой, должны заботиться о своих отходах.
- Практическая переработка Разбитые горшки, кости и кремневые отщепы часто повторно использовали как наполнитель для пола, орудия или даже ритуальные предметы. Держать сырье под рукой было логично.
- Эмоциональная привязанность Некоторые предметы могли иметь сентиментальную ценность. Эти вещи несли в себе память о людях, которые их изготовили или использовали. Выбрасывать их далеко означало бы разорвать связь с прошлым", — комментирует соавтор исследования доктор Уиндрола-Падрос из Кильского университета.
Таким образом, то, что современному человеку кажется антисанитарией, для неолитических общин могло быть проявлением бережного отношения к ресурсам, чувством ответственности и даже определенной формой "домашней переработки".
Исследователи считают, что эти выводы заставляют пересмотреть устоявшееся представление о первых земледельцах как о примитивных "мусорщиках" и показывают, насколько сложными и продуманными были их отношения с вещами и окружающей средой.
