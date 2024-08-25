Улов века: у берегов Британии нашли чрезвычайно редкого лобстера, который встречается раз на 100 миллионов (фото)

Океан покрывает более половины Земли и является местом обитания для многочисленных животных. Некоторые из них настолько редки, что их можно увидеть всего раз в 100 миллионов.

Одним из таких уникальных созданий является "лобстер сладкая вата", которого рыболов случайно поймал у побережья Нью-Гэмпшира. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летний Джозеф Крамер рассказал, что расставил около двадцати ловушек, и в одной из них его ждал сюрприз – сине-розово-фиолетовый лобстер, известный как "лобстер сладкая вата". Из-за невероятной редкости этой окраски рыбак был чрезвычайно поражен своей находкой.

Исследователи отмечают, что яркая радужная окраска этого ракообразного, вероятно, является результатом генетической мутации или зависит от его питания. Однако такая окраска делает лобстера легкой мишенью для хищников.

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Чтобы избежать того, что лобстер может стать добычей или погибнуть, Джозеф Крамер передал его некоммерческой организации Seacoast Science Center, где ракообразное сможет спокойно продлить свою жизнь. Рыбалка подчеркнул, что найти такое редкое существо – это настоящая удача, которая встречается "один раз в жизни".

Поначалу рыбаки подумали, что поймали еще одного редкого лобстера с мутацией, которая встречается всего раз в 2 миллиона, но в Seacoast Science Center выяснили, что эта находка еще более необычна. Оказалось, что рыбакам удалось поймать лобстера с оттенками лаванды, пурпура и розового, относящего его к категории "сладкой ваты".

У лобстеров есть слои пигментов-каротиноидов, состоящие из красного, желтого и синего цветов. Они производятся благодаря растениям и водорослям, что придает ракообразным разнообразным оттенкам, из-за которых они выглядят коричневыми для человеческого глаза.

Улов века: у берегов Британии нашли чрезвычайно редкого лобстера, который встречается раз на 100 миллионов (фото). Источник: Seacoast Science Center Улов века: у берегов Британии нашли чрезвычайно редкого лобстера, который встречается раз на 100 миллионов (фото). Источник: Seacoast Science Center

Иногда пигменты у ракообразных могут быть чрезмерно или недостаточно развиты, что приводит к появлению разных типов окраски. Исследования показывают, что красные омары встречаются в одном из десяти случаев, двухцветные – раз в 50 миллионов, а альбиносы – раз в 100 миллионов.

Известно, что ракообразные получают эти пигменты благодаря антиоксиданту под названием астаксантин, являющийся разновидностью красного красителя. Когда он смешивается с каротиноидами, это дает типичный коричневый оттенок. Поэтому во время приготовления лобстеры становятся красными, поскольку тепло освобождает антиоксидантные соединения.

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"Лобстер сладкая вата" имеет своеобразную окраску из-за очень низкого уровня астаксантина. Это может быть вызвано генетической мутацией или другим рационом, например лобстер может питаться нетипичными для него крабами и креветками.

Если причина окраски кроется в мутации, это не является чем-то странным, говорят ученые. Генетические мутации могут приводить к появлению разных цветов на панцирях животных, что делает их более уязвимыми для хищников.

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