Украину накрыла адская жара: как помочь комнатным растениям

Лето радует нас не только солнцем и теплом, но и жарой, которая может быть утомительной не только для людей, но и для растений. Чтобы помочь своим зеленым друзьям пережить этот период, важно знать несколько простых правил.

Особо внимательно следите за растениями в контейнерах, ведь их корни и верхушки находятся ближе к горячему воздуху, что может привести к "поджарке". Наиболее уязвимы к жаре растения с мелкой корневой системой, однолетники и те, которые находятся в подвесных корзинах. Суккуленты, напротив, хорошо переносят высокие температуры. Об этом пишет Als garden and home.

Как помочь растениям в жару:

Увеличьте полив. В жаркие дни растения теряют больше воды из-за испарения, поэтому им требуется дополнительный полив. Лучше всего поливать их ранним утром, когда температура воздуха ниже. Не поливайте растения в середине дня, ведь вода будет быстро улетучиваться, а не впитываться корнями.

Отложите подкормку. При жаре растения не могут эффективно поглощать питательные вещества из удобрений, поэтому их внесение может даже повредить. Дождитесь, когда жара спадет, и вернитесь к обычному графику подкормки.

Не обрезайте обгорелые листья. Обожженные солнцем листья защищают здоровые части растения, поэтому не рекомендуется их обрезать до конца жаркого периода.

Обеспечьте временную тень. Если у вас нет возможности переместить растения в тени, можно натянуть над ними сетку или установить тент.

Замульчивайте почву. Мульчирование поможет сохранить влагу в почве и защитить корни растений от перегрева. Используйте для этого солому, компост, измельченную кору или другие органические материалы.

Признаки того, что растение страдает от жары:

Увядание: Если листья растения увядают даже после обильного полива, это может быть признаком того, что оно находится в "точке постоянного увядания" и может не восстановиться.

Если листья растения увядают даже после обильного полива, это может быть признаком того, что оно находится в "точке постоянного увядания" и может не восстановиться. Высыхание листьев: Если листья растения становятся коричневыми и сухими, но стебли остаются гибкими и зелеными, то есть шанс его спасти.

Если листья растения становятся коричневыми и сухими, но стебли остаются гибкими и зелеными, то есть шанс его спасти. Солнечные ожоги: На листьях растения могут появиться коричневые или желтые пятна – это свидетельство солнечных ожогов.

Напомним, UAportal рассказал правильно выбрать растения для офиса.

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