Украинские ученые раскрыли секреты китов: почему они закручивают спирали в океане

Ученые из Украины продемонстрировали, как горбатые киты используют пузырчатую сетку для охоты.

Эта информация была опубликована на официальной странице Национального антарктического научного центра Facebook.

Этот тип поведения китов у поверхности воды позволяет им собирать криль и рыбу в одном месте, создавая своеобразную ловушку.

Обычно в такой охоте участвует группа китов, которая может насчитывать от нескольких до двух десятков особей. Процесс достаточно сложный и требует постоянной коммуникации и синхронизации между участниками, что свидетельствует о высоком уровне социального интеллекта этих животных.

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Обычно в группе есть главарь, который первым начинает выдувать пузырьки и создавать спираль вокруг стаи рыбы или криля. За ним следуют другие киты, чтобы удерживать добычу в ловушке и подталкивать ее к поверхности. Диаметр созданной сетки может варьироваться от нескольких до 30 метров.

После этого один из китов подает звуковой сигнал кормления и все остальные одновременно плывут вверх через центр спирали, открыв рот.

В этот момент животные захватывают в рот все на своем пути благодаря большим горловым складкам. Они расширяются, позволяя набрать большой объем воды, которую потом выталкивают киты через пластины усы, а добычу потребляют. Горбуны также используют свои длинные грудные плавники, направляя ими пищу в рот.

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Интересно, что, несмотря на большой рот, киты могут проглотить только ограниченное количество пищи через узкую глотку, которая максимально растягивается до размера арбуза.

Пузырьковая охота китов впервые была задокументирована в 1929 году. Этот метод позволяет им быстро получить большое количество пищи.

Примечательно, что этот способ охоты не врожденный. Навыки передаются от одной особи к другой, преимущественно от матери к детенышу. Не все популяции горбатых китов употребляют этот способ.

В Антарктике часто можно увидеть пузырчатые сетки, поскольку горбатые киты приплывают к холодным водам, чтобы наесться и накопить жир. В сезон питания они могут охотиться более 20 часов в день.

К китовым спиралей в океане часто слетаются птицы, такие как доминиканская мартина, которые пытаются выхватить добычу после охоты китов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что исследователи сняли кормление детеныша синего кита.

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