Украинец, без которого не было бы Apple: Любомир Романкив

Нажимая кнопку "Пуск" на своих ПК и ноутбуках, мы запускаем работу минимум семи запатентованных Любомиром Романкивым процессов.

Среди них – ключевые для всех персональных компьютеров: считывание информации тонкопленочной магнитной головкой, пайка микроконтактов и формирование многоуровневых соединений. Все они относятся к области химической инженерии, которую, как шутил Романкив, до него использовали разве что при изготовлении бижутерии. Сегодня минимум треть компьютерных технологий – химико-инженерные.

Фундаментальные изобретения Романкива сделали возможным создание жесткого диска, без которого Стив Возняк просто не смог бы в 1976 собрать первый Apple.

Почти все свои научные открытия Романкив сделал, работая в корпорации IBM, куда пришел в 1962, а на пенсию вышел только в 2007. На его счету таких открытий около 180, 68 из них он запатентовал.

Любомир Романкив умер в США в возрасте 93 лет. В последние годы работал над автобиографической книгой о том, как, живя за границей, оставаться украинцем.

Он родился в 1931 в Жовкве Львовской области. Во время Второй мировой семья эмигрировала в США. Всю жизнь Романкив прекрасно говорил по-украински, был членом украинского скаутсткого движения "Пласт", помог его восстановлению уже в независимой Украине и трижды избирался "начальным пластуном".

Имя Любомира Романкива, фактически давшего начало компьютерной эре, включено в Национальный зал славы изобретателей США. Вместе с двумя другими украинцами - Стивом Возняком и Игорем Сикорским.

Несколько лет назад Романкива добавили в Зал вместе со Стивом Джобсом.