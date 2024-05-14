Учитель случайно нашел в саду камень со старинным письмом: артефакту более 1600 лет (фото)

Учитель географии Грэм Сенниор сделал невероятную находку в собственном саду в Ковентри, Англия. Во время уборки заросшего сада он наткнулся на камень с загадочными надрезами.

Этот небольшой камень, вырезанный ранней формой кельтского письма, заинтересовал археологов. На песчанике длиной 11 сантиметров и весом 139 граммов обнаружили загадочные надписи, свидетельствующие об истории, охватывающей более 1600 лет. Эти надписи выполнены таинственным алфавитом огам.

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Огам – это раннесредневековый алфавит, который использовался для записи архаично-ирландского языка с 4 по 6 век и древнеирландского с 6 по 9 век. Его обычно находят высеченным на камнях в Ирландии, Уэльсе и Западной Британии. Это был первый письменный язык в Ирландии. Большинство из примерно 400 известных надписей архаического ирландского периода – это столбы с фамилиями, которые были построены, чтобы объявить о праве собственности на землю.

Камень с древним письмом огам. Источник: Birmingham Museums Trust Камень с древним письмом огам. Источник: Birmingham Museums Trust

Камень с древним письмом огам. Источник: Birmingham Museums Trust Камень с древним письмом огам. Источник: Birmingham Museums Trust

Камень с древним письмом огам. Источник: Birmingham Museums Trust Камень с древним письмом огам. Источник: Birmingham Museums Trust

Огам – очень уникальная система письма среди всех систем письма, в которой строки расположены в группах только от одной до пяти. Эти надписи дают представление об ирландском языке для использования латинского островного письма.

Тереза ​​Гилмор, представитель отдела связи с Бирмингемским музейным фондом, рассказала RTÉ's Morning Ireland, что надписи на камне Огама в центральной части Англии были редкой находкой.

Профессор Кэтрин Форсайт по кельтским исследованиям Университета Глазго провела дополнительные исследования, которые пролили больше света на происхождение камня. У него есть надписи на трех из четырех сторон. Надпись на камне "Maldumcail/S/Lass" озадачила исследователей, поскольку его толкования указывали на версию личного имени Mael Dumcail, но значение S и LASS неясно. Учитывая обычное назначение и значение камней огам, это может быть ссылкой на местонахождение.

Напомним, ученым удалось воспроизвести лицо мумии, чья глава годами хранилась в школьной библиотеке в Австралии.

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