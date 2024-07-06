Ученые выяснили, какое растение может расти на Марсе

Ученые нашли растение, которое может стать ключевым к колонизации Марса. Исследование свидетельствует, что встречающийся в пустынях мох Syntrichia caninervis способен выживать и расти в суровых условиях Красной планеты.

В журнале The Innovation опубликована статья исследователей, в которой отмечается, что этот устойчивый мох может выдерживать сверхнизкие температуры (до минус 195,9°C) и высокий уровень гамма-излучения (в 62 раза больше, чем на Земле).

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Это делает его первым видом растения, успешно прошедшего испытание на устойчивость к условиям другой планеты.

"Наше исследование показывает, что устойчивость S. caninervis к окружающей среде превосходит устойчивость некоторых высоко стрессоустойчивых микроорганизмов и тихоходок", – пишут исследователи.

Таким образом, S. caninervis является многообещающим кандидатом-пионером растения для колонизации внеземных сред, закладывая основу для создания биологически устойчивых сред обитания человека за пределами Земли.

Отмечается, что этот мох встречается в суровых условиях по всему миру, от Тибета до Антарктиды. Он может выдерживать длительную дегидратацию и экстремальные перепады температур. Растение имеет механизмы защиты от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения.

Исследователи планируют продолжить изучение S. caninervis, чтобы лучше понять его устойчивость к марсианским условиям.

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