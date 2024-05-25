Ученые узнали, куда делась вся вода из Венеры: ответ поразит

Венера, наша ближайшая соседка по Солнечной системе всегда была загадкой для ученых. Эта планета, похожая на Землю по размеру и близости к Солнцу, когда-то, вероятно, имела воду, подобно нашей. Однако в течение миллиардов лет она превратилась в ад с плотной атмосферой из углекислого газа, облаками серной кислоты и адской температурой.

Исследователи в течение десятилетий пытались разгадать тайну пропажи воды на Венере. И вот, новая теория, опубликованная в журнале Nature, может дать четкое объяснение.

Диссоциативная рекомбинация HCO+ – ключ к разгадке?

Согласно этой теории, Венера могла потерять всю свою испаряющуюся воду из-за химической реакции, называемой диссоциативной рекомбинацией HCO+. Этот процесс происходит, когда ионы HCO+ соединяются с электронами, образуя атомы монооксида углерода и водорода. Эти атомы просто исчезают в космосе.

Преимущества новой теории:

Она может объяснить, почему гидродинамический отток, предварительная теория потери воды, не был достаточно эффективен. Этот процесс не мог удалить достаточно воды, чтобы превратить Венеру в пустыню, какова она сегодня.

Этот процесс не мог удалить достаточно воды, чтобы превратить Венеру в пустыню, какова она сегодня. Диссоциативная рекомбинация HCO+ делает потерю воды вдвое быстрее. Это согласуется с данными о том, что Венера могла потерять всю свою воду всего за несколько миллиардов лет.

Это согласуется с данными о том, что Венера могла потерять всю свою воду всего за несколько миллиардов лет. Эта теория может помочь объяснить разногласия в данных, полученных из предыдущих космических аппаратов, исследовавших Венеру.

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Требуются новые миссии:

Хотя новая теория дает четкое объяснение потери воды на Венере, она нуждается в дополнительных исследованиях. Нужны новые миссии на Венеру, которые смогут измерить HCO+ и выделяющийся в результате его рекомбинации водород. Это поможет окончательно подтвердить или опровергнуть эту теорию.

Разгадка тайны Венеры – это лишь один из шагов на пути к лучшему пониманию нашей Солнечной системы и ее истории. Исследование космоса постоянно открывает новые и удивительные факты о Вселенной, и мы можем с нетерпением ждать того, что же принесут нам будущие миссии.

Напомним, ученые обнаружили новую огромную планету.