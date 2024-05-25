Вчені дізнались, куди поділась вся вода з Венери: відповідь вразить

Венера, наша найближча сусідка по Сонячній системі, завжди була загадкою для вчених. Ця планета, схожа на Землю за розміром і близькістю до Сонця, колись, ймовірно, мала воду, подібно до нашої. Проте, протягом мільярдів років вона перетворилася на пекло з щільною атмосферою з вуглекислого газу, хмарами сірчаної кислоти та пекельною температурою.

Дослідники протягом десятиліть намагалися розгадати таємницю зникнення води на Венері. І ось, нова теорія, опублікована в журналі Nature, може дати чітке пояснення.

Дисоціативна рекомбінація HCO+ - ключ до розгадки?

Згідно з цією теорією, Венера могла втратити всю свою воду, що випаровується, через хімічну реакцію, звану дисоціативною рекомбінацією HCO+. Цей процес відбувається, коли іони HCO+ з'єднуються з електронами, утворюючи атоми монооксиду вуглецю та водню. Ці атоми потім просто зникають у космосі.

Переваги нової теорії:

Вона може пояснити, чому гідродинамічний відтік, попередня теорія втрати води, не був достатньо ефективним. Цей процес не міг видалити достатньо води, щоб перетворити Венеру на пустелю, якою вона є сьогодні.

Цей процес не міг видалити достатньо води, щоб перетворити Венеру на пустелю, якою вона є сьогодні. Дисоціативна рекомбінація HCO+ робить втрату води вдвічі швидшою. Це узгоджується з даними про те, що Венера могла втратити всю свою воду всього за кілька мільярдів років.

Це узгоджується з даними про те, що Венера могла втратити всю свою воду всього за кілька мільярдів років. Ця теорія може допомогти пояснити розбіжності в даних, отриманих з попередніх космічних апаратів, які досліджували Венеру.

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Потрібні нові місії:

Хоча нова теорія дає чітке пояснення втрати води на Венері, вона потребує додаткових досліджень. Потрібні нові місії на Венеру, які зможуть виміряти HCO+ та водень, що виділяється в результаті його рекомбінації. Це допоможе остаточно підтвердити або спростувати цю теорію.

Розгадка таємниці Венери - це лише один із кроків на шляху до кращого розуміння нашої Сонячної системи та її історії. Дослідження космосу постійно відкриває нові та дивовижні факти про Всесвіт, і ми можемо з нетерпінням чекати на те, що ж принесуть нам майбутні місії.

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