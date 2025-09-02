Ученые шокировали: ключ к одной из самых серьезных проблем человечества спрятан прямо в океане

В океанских глубинах может скрываться ключ к решению некоторых из самых глобальных проблем человечества. Группа исследователей из Университета Джона Гопкинса, Университета штата Мичиган, Корнельского университета, Университета Лихай и Массачусетского технологического института заявила об открытии, способном изменить ситуацию с критическими ресурсами.

Об этом сообщает Ecoportal. В своей работе они описали новую технологию электролиза, одновременно производящую водород и опресняющую морскую воду в одном устройстве.

Хотя в сфере производства пресной воды для пустынных регионов уже было несколько инновационных решений, ни одно из них не выглядит таким перспективным, как предложенная технология. Использование морской воды в сочетании с солнечной энергией позволяет получать пресную воду в качестве побочного продукта водорода, что делает метод особенно эффективным.

Исследователи объяснили, что их технология базируется на гибридном устройстве, сочетающем солнечную дистилляцию и электролиз воды, максимально используя весь спектр солнечной энергии. Солнечная панель играет двойную роль: производит электричество для электролиза и собирает остаточное тепло.

Избыточное тепло от панели применяется для нагревания тонкого слоя морской воды. В процессе испарения соль и примеси остаются позади, а на выходе формируется чистый водяной пар.

После этого пара поступает в электролизер, где электричество от солнечной панели расщепляет его на зеленый водород и кислород. Главное преимущество такого подхода заключается в том, что морская вода не контактирует непосредственно с электрокатализатором, что предотвращает коррозию и повышает эффективность и долговечность системы.

Издание подчеркнуло, что климатические изменения в последнее время стали одной из острейших глобальных проблем. Они угрожают не только окружающей среде и экосистемам, но и оказывают непосредственное влияние на здоровье людей.

По данным ООН, нехватка воды становится все более критичной. Кроме того, рост населения и экономическая активность увеличивают мировой спрос на воду. В этом контексте возобновляемые источники энергии могут стать эффективным решением смягчения проблемы.

