Ученые сделали невероятное открытие по поводу вероятности возникновения жизни на Марсе

Ученые обнаружили на Земле места, где условия для жизни микроорганизмов напоминают марсианские. Это открытие дает новые перспективы для изучения возможности жизни на Красной планете.

Исследования, опубликованные на Phys.org, показывают, что на Марсе жизнь, по всей вероятности, следует искать не на его поверхности, а в глубинных слоях планеты. Недавно марсоход NASA Curiosity зафиксировал в атмосфере Марса уровень метана, в несколько раз превышающий норму. Но через несколько месяцев он исчез и снова появился спустя почти год. Это открыло новые возможности для гипотезы о существовании жизни на Марсе, в частности, из-за сезонных изменений уровня метана в атмосфере. Об этом пишет ТСН.

Ученые давно считают, что в прошлом Марс обладал плотной атмосферой и океанами с жидкой водой, однако сейчас это пустыня, где, кажется, не может существовать жизнь. Однако на Земле есть организмы, которые могли бы выжить в условиях, подобных марсианским.

Это метаногены – одноклеточные организмы, производящие метан как продукт своей жизнедеятельности, используя водород для энергии. Такие микроорганизмы могут существовать в самых опасных местах на Земле, и, по всей вероятности, именно они являются причиной сезонных колебаний метана на Марсе.

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Исследователи обнаружили три среды на Земле, похожие на марсианские условия: глубоко в земной коре, где жидкая вода проникает через микроскопические трещины; озера под ледяным щитом Антарктиды, не замерзающие из-за огромного давления льда; и надсоленые бассейны на больших глубинах океана. Все эти среды имеют аналоги на Марсе, где, вероятно, сохраняется жидкая вода в глубине коры, а также могут быть подледные озера под полярными марсианскими шапками.

Сравнив условия на Земле и Марсе, ученые определили, что наиболее перспективным местом для поисков жизни на Красной планете является равнина Acidalia Planitia на северном полюсе Марса или ее недра. Однако ученым еще предстоит решить, как добиться этого места.

Также интересно, что вода на Марсе могла существовать еще раньше, чем считалось раньше. Изучение старейшего марсианского метеорита дало ученым новые доказательства наличия жидкой воды на планете в древности, что может свидетельствовать о возможности жизни в прошлом.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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