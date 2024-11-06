Ученые раскрыли тайну загадочного моста Адама между Индией и Шри-Ланкой

На спутниковых изображениях видна узкая линия, соединяющая Индию и Шри-Ланку. Это Адамов мост, известный также как Мост Барана или Рам Сету (राम सेतु) — протяженная цепь известняковых образований, простирающаяся на 48 км через Индийский океан.

Как отмечает журналист и писатель Кайф Шейх, мост Адама привлекает внимание исследователей благодаря своему геологическому, историческому и мифологическому значению. Далее рассмотрим его исторические аспекты, легенды и геологические пласты, создавшие эту необычную форму. Об этом пишет Interesting Engineering.

Адамов мост, соединяющий остров Рамешварам в Индии с островом Маннар в Шри-Ланке, имеет важное археологическое значение. В XV веке этот мост был проходимым, однако естественные изменения постепенно сделали его непроходимым. Геологические исследования Геологической службы Индии указывают на то, что эта местность сформировалась между 7000 и 18 000 лет назад. Благодаря кораллам, выросшим на песчаных основаниях, мост стал хорошо видимым.

Процессы эрозии отделили Индию от Шри-Ланки, образовав Полкский пролив. Речные отложения Кавери вместе с прибрежными течениями помогли сформировать ряд островов и песчаных отмелей, которые теперь называют Адамовым мостом.

Одни считают, что мост появился из-за естественного накопления песка, в то время как другие предполагают, что это остатки древней береговой линии, ранее объединявшей Индию и Шри-Ланку.

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Идея создания канала между южным берегом Индии и севером Шри-Ланки возникла в 1782 году благодаря английскому океанографу Джеймсу Реннелу. В 1955 году предложили проект судоходного канала Сетусамудрам, который должен сократить морской путь на 400 км и сэкономить до 36 часов в пути.

Проект, утвержденный правительством Индии в 2005 году, предполагал углубление морского дна. Однако экологи предостерегали, что это может разрушить коралловые рифы и нарушить местную экосистему. Были также опасения, что углубительные работы приведут к выбросу радиоактивных веществ, таких как торий, что повысит экологические риски для региона.

Проект вызвал также культурное сопротивление, поскольку Рам Сету является священным для многих индуистов, считающих, что этот путь построил бог Рама. В 2013 году Верховный суд Индии приостановил проект, учитывая его культурное и экологическое значение.

Адамов мост, или Рам Сет, является не только геологической структурой, но и важным культурным символом. По легенде из эпоса "Рамаяна", это путь, который построила армия человекообразных обезьян, чтобы создать переход к Шри-Ланке для спасения Сети. Камни, по мифу, плавали благодаря имени Рамы, написанному на них.

В мусульманской традиции этот мост тоже упоминается как путь Адама после изгнания из рая.

Независимо от происхождения, мост Адама поражает своей уникальностью и сочетает культуры и истории многих поколений.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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