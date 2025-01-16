Ученые раскрыли тайну уникального металла орихалк из Атлантиды.

Легендарный металл орихалк, часто упоминаемый в древних текстах, возможно, не выдумка. Исследователи нашли слитки этого металла в Средиземном море, позволяющем пролить свет на его природу. Название "Орихалк" происходит от греческого "горная медь".

Одно из самых известных упоминаний об этом металле принадлежит Платону, описывающему его в легенде об Атлантиде. В своем диалоге "Критий" Платон рассказывает, что мифическая цитадель Атлантиды была украшена стенами, колоннами и полами, покрытыми орихалком, обладающим характерным красноватым оттенком. Платон называет этот металл "дороже всего, кроме золота". Об этом пишет IfScience.

Читайте также: В Англии нашли уникальное сокровище из 321 монеты (фото)

Орихалк также упоминается в трудах Цицерона и Плиния Старшего, написанных в I веке н. Благодаря описаниям его цвета ученые долгое время предполагали, что орихалк был разновидностью латуни – сплава меди и цинка. Однако современные археологические исследования уточнили его состав.

В 2014 году дайверы обнаружили 40 слитков металлического сплава в Средиземном море у побережья древнегреческого города Гела на Сицилии. Через два года местные власти обнаружили еще 47 слитков всего в 10 метрах от первой находки. Оба тайника происходили из одного корабля, затонувшего около 2500 лет назад. Анализ показал, что эти слитки – медно-цинковый сплав, соответствующий описаниям орихалка.

Кроме того, существуют доказательства использования орихалка в монетах времен Римской империи. Большинство римских монет изготовлялось из золота, серебра, бронзы или меди. Однако исследование 2019 с помощью сканирующего электронного микроскопа показало, что монеты, отчеканенные после реформ Августа (23 г. до н.э.) и Нерона (63-64 гг. н.э.), содержали до 30% цинка, указывающего на использование медно-цинкового сплава

Следовательно, орихалк, вероятно, является давним термином для обозначения определенного вида латуни – сплава меди и цинка.

Ранее ученые также нашли глубокие "затонувшие миры" в мантии Земли под Тихим океаном, являющиеся местами поглощения древних опустившихся под поверхность планеты тектонических плит.

Напомним, ранее в Антарктиде нашли янтарь в возрасте 90 миллионов лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!