Ученые раскрыли личность живописца Панселина – одну из самых известных загадок европейского искусства

Тайна известного средневекового живописца и иконописца Мануила Панселина, которая на протяжении веков оставалась неразгаданной, может быть раскрыта. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на уникальное исследование.

Панселина считают революционером православного религиозного искусства, который привнес в суровые канонические изображения человечность и глубину. Его даже называют "отцом западной живописи". Однако о личной жизни мастера до сих пор было известно очень мало. Об этом пишет The Independent.

Группе исследователей удалось выдвинуть сенсационную версию: "Панселин" на самом деле может быть только прозвищем, которое со временем заменило подлинное имя выдающегося художника. Его работы конца XIII – начала XIV веков считаются самыми выдающимися в период Byzantine Empire – могущественного государства, простиравшегося от Европы до Азии.

Искусствоведы давно предполагали, что фамилия "Панселин", которая переводится как "полная Луна", могла быть условным обозначением кого-то из художников Македонской школы живописи в Салониках.

Недавнее исследование связало Панселина с македонским живописцем Иоаннисом Астрапасом. Судебная экспертка по почерку Кристина Сотиракоглу провела уникальную работу: она сопоставила надписи в рукописи, предварительно атрибутированной Астрапасом, с символами на церковной росписи в северной Греции.

Отец Космас Симонопетритис, бывший администратор горы Афон, где расположена церковь Протато с известнейшими работами иконописца, подтвердил важность этого открытия. "Панселин был реальным лицом, но его имя - лишь прозвище, под которым стал известным Иоаннис Астрапас", - заявил он.

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Профессор византийского искусства Константинос Вафиадис согласился с этой теорией, хотя подчеркнул, что в работе над картинами принимали участие несколько художников. "Часть картин точно принадлежит Иоаннису Астрапасу, но для дальнейших исследований еще остается много материалов", – отметил он.

Дополнительная информация была получена при изучении Маркианского кодекса GR 516 – греческого рукописного текста начала XIV века. Среди иллюстраций было изображение полной Луны, что дополнительно подтверждает версию исследователей.

Интересно, что работа над исследованием осложнялась centuries-old запретом для женщин посещать гору Афон. Поэтому экспертке Кристине Сотиракоглу пришлось изучать материалы только по фотографиям.

Отец Космас особо подчеркнул гениальность Астрапаса, уникально сочетавшего традиции античного мира с духовностью православной Византии.

Исследования продолжаются, но уже можно утверждать, что мы приблизились к раскрытию тайны выдающегося средневекового художника.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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