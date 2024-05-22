Ученые объяснили феномен Иисуса с креветками: что такое 'теория мертвого Интернета'

В Интернете все чаще можно встретить странные и необычные явления, такие как изображения Иисуса Христа, соединенные с креветками. Эти гиперреалистические изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ), собирают тысячи лайков и комментариев.

Свидетельствует ли это, что теория "мертвого Интернета" – верна? Действительно ли Интернет переполнен контентом, созданным ботами, а не людьми, разбирались ученые, пишет ScienceAlert.

Что такое теория "мертвого Интернета"?

Эта теория утверждает, что большая часть активности в Интернете, включая публикации в социальных сетях, генерируется и автоматизируется агентами ИИ.

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Эти агенты могут быстро создавать посты и изображения, которые предназначены для привлечения пользователей на таких платформах, как Facebook, Instagram и TikTok.

В частности, изображение Иисуса с креветками – это пример того, как ИИ может генерировать абсурдный и вирусный контент.

Ученые объяснили феномен Иисуса с креветками: что такое ''теория мертвого Интернета'' Ученые объяснили феномен Иисуса с креветками: что такое ''теория мертвого Интернета''

Ученые объяснили феномен Иисуса с креветками: что такое ''теория мертвого Интернета'' Ученые объяснили феномен Иисуса с креветками: что такое ''теория мертвого Интернета''

Как ИИ используется для создания контента?

ШИ используется для создания контента в нескольких направлениях:

Генерация текста: ИИ может генерировать статьи, публикации в блогах, новостные статьи и другие текстовые форматы.

Создание изображений: ИИ может создавать фотографии, иллюстрации и другие визуальные материалы.

Видеомонтаж: ИИ может редактировать и монтировать видео.

Какие мотивы использования ИИ для создания контента?

Привлечение пользователей: ИИ может генерировать контент, который привлекает внимание и поощряет взаимодействие.

Распространение дезинформации: ИИ может генерировать фейковые новости и пропаганду.

Манипулирование общественным мнением: ИИ может использоваться для воздействия на мнения и поведение людей.

Является ли "мертвый Интернет" опасным?

Теория "мертвого Интернета" имеет потенциальные риски, считают учёные. ИИ может использоваться для создания и распространения фейковых новостей и пропаганды, что может привести к заблуждению людей. ИИ может использоваться для воздействия на мнения и поведение людей, что может угрожать демократии и обществу.

Если люди не смогут различить реальный и искусственный контент, это может привести к потере доверия к Интернету в целом.

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